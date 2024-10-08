КНДР снова отправила воздушные шары с мусором в Южную Корею

Yonhap: КНДР второй день подряд посылает воздушные шары с мусором в Южную Корею

Северная Корея второй день подряд отправляет воздушные шары с мусором на территорию Южной Кореи. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи призвал жителей не прикасаться к шарам и быть наготове на случай падения объектов с воздуха.

Ранее Вооруженные силы Южной Кореи пообещали принять решительные и жесткие меры, если КНДР не перестанет запускать воздушные шары с мусором на территорию страны. При этом в комитете не стали уточнять, какие конкретно меры примут власти страны в ответ на действия Северной Кореи.

С конца мая 2024 года Северная Корея запустила тысячи воздушных шаров с мусором в ответ на антипхеньянские листовки, запущенные активистами из Республики Корея. В конце июня северокорейские воздушные шары, залетевшие на Юг, на три часа парализовали работу аэропорта Сеула.