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07:46, 8 октября 2024Мир

КНДР снова отправила воздушные шары с мусором в Южную Корею

Yonhap: КНДР второй день подряд посылает воздушные шары с мусором в Южную Корею

Фото: The Defense Ministry / Handout / Reuters

Северная Корея второй день подряд отправляет воздушные шары с мусором на территорию Южной Кореи. Об этом сообщает агентство Yonhap.

Объединенный комитет начальников штабов Южной Кореи призвал жителей не прикасаться к шарам и быть наготове на случай падения объектов с воздуха.

Ранее Вооруженные силы Южной Кореи пообещали принять решительные и жесткие меры, если КНДР не перестанет запускать воздушные шары с мусором на территорию страны. При этом в комитете не стали уточнять, какие конкретно меры примут власти страны в ответ на действия Северной Кореи.

С конца мая 2024 года Северная Корея запустила тысячи воздушных шаров с мусором в ответ на антипхеньянские листовки, запущенные активистами из Республики Корея. В конце июня северокорейские воздушные шары, залетевшие на Юг, на три часа парализовали работу аэропорта Сеула.

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      Маргарита Пименова
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