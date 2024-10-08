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11:04, 8 октября 2024Интернет и СМИ

На Западе заявили об уничтоженной репутации танков Leopard

Журналист Боуз: танки Leopard не оказали существенного влияния на конфликт

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что репутация немецких танков Leopard уничтожена. Такое мнение он выразил в своем профиле в соцсети X.

«Leopard не оказали существенного влияния на конфликт на поле боя. Но их когда-то грозная репутация сгорела в буквальном смысле слова», — счел западный журналист.

Ранее сообщалось, что бывший танкист Вооруженных сил Украины (ВСУ), сбежавший из тренировочного лагеря в Польше, пожаловался на танк Leopard. Он заявил, что в старом Leopard нет вентиляции, из-за чего внутри танка можно свариться.

Перед этим стало известно, что в Свердловскую область привезли Leopard, подбитый в ходе спецоперации на Украине. Уточнялось, что специалисты Уралвагонзавода планируют изучить строение танка.

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      Олег Давыдов
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