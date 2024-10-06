Бывший танкист ВСУ: в старом Leopard можно свариться из-за отсутствия вентиляции

Бывший танкист Вооруженных сил Украины (ВСУ), сбежавший из тренировочного лагеря в Польше, пожаловался на немецкий танк Leopard. Об этом сообщает РИА Новости.

По его слова, в старом Leopard нет вентиляции, из-за чего внутри танка« можно свариться». В Польше украинские военные обучались на старых модификациях танка Leopard 2A4, который производился с 1985 по 1992 год.

«Какого года он - не знаю, но достаточно старый, потому что там нет вентиляции… 2А6, 2А7, 2PL, во всех есть вентиляция, на тех, на которых обучались мы, нет», — сказал экс-военный ВСУ.

Ранее экс-солдат Вооруженных сил Украины, бежавший из тренировочного лагеря, заявил, что больных мобилизованных отправляют на обучение в Польшу. По словам военнослужащего, в ТЦК он не подписал ни одного документа, но по бумагам оказался добровольцем и полностью прошел медкомиссию, эти подписи поставили за него.