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15:35, 8 октября 2024Бывший СССР

Лукашенко оценил риски из-за изменений в ядерной доктрине России

Лукашенко: у кого-то появились новые риски из-за изменения ядерной доктрины РФ

Фото: Кристина Кормилицына / POOL / ТАСС

Для кого-то появились новые риски из-за изменения ядерной доктрины России, но не для Белоруссии. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает РИА Новости.

«Риски для кого-то новые появились — это точно. Но не для нас», — сказал он.

Белорусский лидер отметил, что почувствовал это, когда на территорию страны было доставлено российское ядерное оружие. По его словам, изменение ядерной доктрины РФ фактически привело к усилению позиции, которую в Белоруссии почувствовали давно.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия поддерживает контакты с властями Украины. Он добавил, что Минск сохраняет минимальное количество каналов для контакта с Киевом.

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      Александр Курбатов
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