Лукашенко оценил риски из-за изменений в ядерной доктрине России

Для кого-то появились новые риски из-за изменения ядерной доктрины России, но не для Белоруссии. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает РИА Новости.
«Риски для кого-то новые появились — это точно. Но не для нас», — сказал он.
Белорусский лидер отметил, что почувствовал это, когда на территорию страны было доставлено российское ядерное оружие. По его словам, изменение ядерной доктрины РФ фактически привело к усилению позиции, которую в Белоруссии почувствовали давно.
Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия поддерживает контакты с властями Украины. Он добавил, что Минск сохраняет минимальное количество каналов для контакта с Киевом.