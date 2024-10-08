Лукашенко оценил риски из-за изменений в ядерной доктрине России

Лукашенко: у кого-то появились новые риски из-за изменения ядерной доктрины РФ

Для кого-то появились новые риски из-за изменения ядерной доктрины России, но не для Белоруссии. Об этом заявил президент республики Александр Лукашенко, передает РИА Новости.

«Риски для кого-то новые появились — это точно. Но не для нас», — сказал он.

Белорусский лидер отметил, что почувствовал это, когда на территорию страны было доставлено российское ядерное оружие. По его словам, изменение ядерной доктрины РФ фактически привело к усилению позиции, которую в Белоруссии почувствовали давно.

Ранее Лукашенко заявил, что Белоруссия поддерживает контакты с властями Украины. Он добавил, что Минск сохраняет минимальное количество каналов для контакта с Киевом.