МИД оценил идею о членстве Украины в НАТО

Замглавы МИД Грушко: США навязали союзникам членство Украины в НАТО

Вступление Украины в НАТО является геополитическим проектом, который был навязан США странам Европы. Соответствующую оценку РИА Новости дал заместитель главы МИД России Александр Грушко.

«Членство Украины в НАТО — это чисто геополитический проект, навязанный США союзникам», — сказал дипломат. Он подчеркнул, что многие европейцы опасаются того, что вступление Киева в альянс способно не только «разрушить остатки архитектуры евробезопасности, но и похоронить под ее обломками сам альянс»

До этого кандидат в президенты США от демократов Камала Харрис уклонилась от ответа на вопрос о том, поддержит ли она вступление Украины в НАТО в случае победы на выборах. «Это все те вопросы, которые мы будем решать, когда и если до этого дойдет», — сказала она.

Ранее премьер-министр Словакии Роберт Фицо заверил, что депутаты от его политсилы не поддержат вступление Украины в НАТО. «Буду так вести депутатов парламента, чтобы никогда не согласились с членством Украины в НАТО, потому что это основание для начала третьей мировой войны», — подчеркнул он.