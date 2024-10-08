МИД России: литовские СМИ поддерживают высокий накал антироссийской истерии

Литовские средства массовой информации (СМИ) продолжают поддерживать высокий накал антироссийской истерии, публикуя все более нелепые дезинформационные вбросы. Такое заявление было опубликовано в Telegram-канале МИД России.

В частности, российское дипведомство упомянуло заявления о якобы имеющейся угрозе обстрела украинских атомных электростанций (АЭС) Российской армией. В сообщении министерства утверждается, что реальное положение дел противоположно и город-спутник Запорожской АЭС регулярно подвергается обстрелам со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Кроме того, в МИД напомнили о публикациях литовских СМИ, в которых утверждалось, что сахарный завод в Курской области намеренно загрязняет бассейн реки Сейм для нанесения ущерба окружающей среде на Украине, чтобы отомстить Киеву за вторжение в приграничный регион.

«Такие рассуждения на фоне "курской авантюры" и массовых задокументированных преступлений ВСУ, использования Киевом террористических методов и его связей с террористическими организациями, демонстрируют полное отсутствие у данных изданий моральных ориентиров и какой бы то ни было связи с реальностью», — говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В конце сентября мэр Энергодара Эдуард Сеновоз заявил, что удары ВСУ по Энергодару в Запорожской области направлены на ухудшение жизни в городе. По его словам, целью атак украинских войск является инфраструктура города.