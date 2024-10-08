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21:51, 8 октября 2024Экономика

Мосбиржа предложила запретить торги новыми акциями вне площадки

Мосбиржа предложила ограничить торги акциями вне площадки на год с момента IPO

Фото: Алексей Куденко / РИА Новости

Мосбиржа предложила запретить торги акциями вне торговой площадки в течение года с момента IPO. Об этом заявил управляющий директор по фондовому рынку Московской биржи Борис Блохин на сессии «IPO Форума», организованного рейтинговым агентством АКРА, передает РБК.

Блохин подчеркнул, что когда у предприятия только формируется ликвидность, «ни в коем случае нельзя эту ликвидность во внебиржевые пулы всевозможные растягивать».

Топ-менеджер Мосбиржи отметил, что данных по этим пулам нет, и даже при больших оборотах на площадке у отдельных участников рынка может быть существенный объем торгов бумагой внутри.

Ранее Мосбиржа представила брокерам обновленную концепцию торгов по выходным, предполагающую, в частности, исключение проведения в такие дни торгов облигациями.

ЖЗЛ
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      Юлия Мискевич
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