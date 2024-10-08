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04:46, 8 октября 2024Из жизни

Москвичи спасли почти 20 оставленных в машине кошек

Москвичка Тараканова вместе с мужем спасла 18 кошек из машины в Москве

Фото: Isabela Ferreira / Unsplash

Москвичка Анна Тараканова вместе с супругом спасла почти 20 кошек, оставленных в автомобиле на северо-востоке столицы. Она рассказала РИА Новости, что в машине на протяжении года жила женщина с дочкой. Женщину, по словам жительницы Москвы, увезли в психиатрическую больницу, а девочки на днях не стало.

«Мы вместе с мужем забрали 18 кошек из этой машины, отвезли их в ветеринарку. У нас есть все анализы, кошки чистые по именно опасным вирусам», — сообщила Тараканова. По словам жительницы Москвы, у кошек выявлен ушной клещ, в настоящий момент их лечат.

Она добавила, что животные провели в автомобиле несколько дней без еды. В машине были открыты окна, поэтому кошки могли лакать дождевую воду. «Кошек мы определили на платную передержку в районе улицы Шарикоподшипниковской», — поведала женщина, указав, что намерена пристроить животных.

Ранее сотрудники поисково-спасательного отряда сняли кошку, просидевшую на дереве три дня в Уфе. Животное, забравшееся на высоту шесть метров, заметила жительница города, когда прогуливалась во дворе. Она попыталась сманить кошку вниз, но та побоялась спуститься.

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      Маргарита Пименова
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