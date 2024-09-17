Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
20:01, 17 сентября 2024Моя страна

В российском городе спасли просидевшую на дереве три дня кошку

В Уфе спасатели сняли просидевшую три дня на дереве кошку

Фото: wirestock / Freepik

Сотрудники поисково-спасательного отряда сняли кошку, просидевшую на дереве три дня в Уфе. Об этом написали в Telegram-канале Ufa_rb со ссылкой на Управление гражданской защиты по городу.

По данным издания, животное, забравшееся на высоту шесть метров, заметила жительница города, когда прогуливалась во дворе. Она попыталась сманить кошку вниз, но та побоялась спуститься и издавала жалобные звуки. Вследствие этого женщина обратилась за помощью спасателей.

Материалы по теме:
«Атака на человека, она молниеносная» Люди и медведи чаще угрожают друг другу на Диксоне. Что происходит на этом острове?
«Атака на человека, она молниеносная»Люди и медведи чаще угрожают друг другу на Диксоне. Что происходит на этом острове?
16 сентября 2022
Банка сгущенки застряла в пасти медведя и едва не убила его. Как дикие животные в России страдают от мусора?
Банка сгущенки застряла в пасти медведя и едва не убила его.Как дикие животные в России страдают от мусора?
21 июля 2022

Сотрудники поисково-спасательного отряда достали четвероногую при помощи лестницы и альпинистского снаряжения. Затем специалисты передали кошку заявительнице и она решила оставить ее себе.

Ранее в сентябре россиянка приютила и спасла редчайшего аиста под Смоленском. Уникального черного аиста заметили в поселке Верхнеднепровский. Тогда ослабленная птица медленно бродила по дворам.

Что думаешь? Оцени!
      Екатерина Ештокина
      Обсудить
      Последние новости

      По всему Ливану внезапно начали взрываться пейджеры, среди раненых — посол Ирана. Израиль подозревают в кибератаке

      Цены на нефть резко выросли после взрыва пейджеров в Ливане

      В популярной стране Азии захотели ввести туристический налог для иностранцев

      В российском городе спасли просидевшую на дереве три дня кошку

      Российский боец рассказал о ночи гибели Гудвина и Эрнеста

      Российская экипировка будущего получила «Каракурта»

      Бежавший с Украины депутат рассказал о покушениях на него со стороны СБУ

      Столтенберг усомнился в эскалации на Украине из-за разрешения бить по России

      Двух россиян задержали за стрельбу из пистолета в сторону детского сада

      Раскрыто состояние получившего травму Нагиева

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше