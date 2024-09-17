В российском городе спасли просидевшую на дереве три дня кошку

В Уфе спасатели сняли просидевшую три дня на дереве кошку

Сотрудники поисково-спасательного отряда сняли кошку, просидевшую на дереве три дня в Уфе. Об этом написали в Telegram-канале Ufa_rb со ссылкой на Управление гражданской защиты по городу.

По данным издания, животное, забравшееся на высоту шесть метров, заметила жительница города, когда прогуливалась во дворе. Она попыталась сманить кошку вниз, но та побоялась спуститься и издавала жалобные звуки. Вследствие этого женщина обратилась за помощью спасателей.

Сотрудники поисково-спасательного отряда достали четвероногую при помощи лестницы и альпинистского снаряжения. Затем специалисты передали кошку заявительнице и она решила оставить ее себе.

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