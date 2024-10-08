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11:43, 8 октября 2024Бывший СССР

На Украине сообщили о потере Стельмаховки и Желанного Первого

DeepState: ВС России взяли под контроль Стельмаховку и Желанное Первое

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Вооруженные силы России взяли под контроль Стельмаховку в Луганской народной республике и Желанное Первое в Донецкой народной республике. О потере населенных пунктов сообщает в Telegram украинский аналитический проект DeepState.

Как следует из данных онлайн-карты проекта, ВС России полностью контролируют Желанное Первое, а часть соседнего Желанного Второго находится в «серой зоне».

Кроме того, согласно карте, ВС России взяли под контроль как минимум половину Максимильяновки в районе Кураховки.

Ранее украинский пленный Александр Новак рассказал о больших потерях в ВСУ из-за стратегии украинской армии. По его словам, командование «бросает людей на мясо» и редко помогает бойцам с эвакуацией.

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      Глеб Палехов
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