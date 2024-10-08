На Украине в первом чтении приняли законопроект о дезертирстве

Верховная Рада Украины в первом чтении приняла законопроект о дезертирстве

Верховная Рада в первом чтении приняла закон о самовольном оставлении воинской части и дезертирстве. Сообщение об этом опубликовано в Telegram-канале украинского парламента.

В соответствии с законопроектом, во время действия военного положения военнослужащие, впервые самовольно покинувшие места прохождения службы и добровольно вернувшиеся в ряды украинской армии, будут освобождены от наказания. Кроме того, действие их контракта и военная служба будут продолжены, а выплаты и продовольственное и вещевое обеспечение, а также льготы и социальные гарантии — возобновлены.

«Начатые уголовные производства в отношении военнослужащих, которые впервые самовольно оставили воинские части и добровольно прибыли, не являются основанием для отказа в продолжении военной службы и действия их контракта», — говорится в сообщении.

Ранее служащий в рядах Вооруженных сил Украины журналист Владимир Бойко заявил, что в украинской армии резко увеличилось число случаев дезертирства. По его словам, украинские солдаты стали чаще дезертировать после ослабления Верховной Радой ответственности за самовольное оставление части военными.