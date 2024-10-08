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12:14, 8 октября 2024Мир

На Западе раскрыли новый способ ударов России по объектам ВСУ

NYT: Российская армия нашла новый способ ударов по объектам ВСУ

Фото: РИА Новости

Российская армия нашла новый способ ударов по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за которого положение Киева ухудшается. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

«Российские воздушные атаки в течение последнего месяца в основном осуществлялись с помощью беспилотников, что, по мнению военных экспертов, является стратегией прощупывания и истощения украинских ПВО перед началом более мощных воздушных атак», — отмечается в материале издания.

Как полагают авторы публикации, подобная тактика истощает ракетные запасы ВСУ, а также позволят находить и поражать системы противовоздушной обороны.

Ранее экс-советник Пентагона полковник американских Вооруженных сил Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ потеряли большую часть систем пусковых установок HIMARS, поставленных США. Он также добавил, что Киев лишается оборонительного потенциала и украинская армия разваливается на нескольких участках фронта.

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      Максим Габриелян
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