На Западе раскрыли новый способ ударов России по объектам ВСУ

NYT: Российская армия нашла новый способ ударов по объектам ВСУ

Российская армия нашла новый способ ударов по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) из-за которого положение Киева ухудшается. Об этом сообщает газета The New York Times (NYT).

«Российские воздушные атаки в течение последнего месяца в основном осуществлялись с помощью беспилотников, что, по мнению военных экспертов, является стратегией прощупывания и истощения украинских ПВО перед началом более мощных воздушных атак», — отмечается в материале издания.

Как полагают авторы публикации, подобная тактика истощает ракетные запасы ВСУ, а также позволят находить и поражать системы противовоздушной обороны.

Ранее экс-советник Пентагона полковник американских Вооруженных сил Дуглас Макгрегор заявил, что ВСУ потеряли большую часть систем пусковых установок HIMARS, поставленных США. Он также добавил, что Киев лишается оборонительного потенциала и украинская армия разваливается на нескольких участках фронта.