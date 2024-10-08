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15:55, 8 октября 2024Интернет и СМИ

Названа причина смерти игравшего депутата Наливкина российского актера

Mash: причиной смерти актера Неретина стало обострение старых заболеваний

Кадр: BARAKuda / Youtube

Названа причина смерти актера Андрея Неретина, сыгравшего депутата Виталия Наливкина в интернет-сериале. Об этом сообщает Mash в Telegram.

По данным издания, Неретина не стало из-за обострения старых заболеваний и остановки сердца. Уточняется, что до несколько дней до смерти он употребил алкоголь после перерыва больше чем в год.

Адвокат Неретина Галина Антонец заявила в разговоре с Mash, что Неретина похоронят в Уссурийске.

Ранее были раскрыты подробности состояния актера перед смертью. Сообщалось, что летом Неретин перенес микроинсульт и операцию на тазобедренном суставе.

5 октября стало известно, что Неретина не стало. В качестве причины называли оторвавшийся тромб. Актеру было 48 лет.

Веб-сериал о депутате Наливкине стал популярен в 2020 году. Каждая его серия была посвящена тому, как якобы государственный деятель оперативно решает проблемы города или граждан необычными способами.

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      Мария Большакова
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