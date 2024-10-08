Названы часто подделываемые автозапчасти

Автоэксперт Маковей: чаще всего подделывают фильтры, свечи зажигания и подвески

Чаще всего на авторынке подделывают детали, которые используют водители для регулярного технического обслуживания. Эти комплектующие назвал россиянам руководитель мультибрендовой сети Caready Михаил Маковей в беседе с NEWS.ru.

Обычно речь идет о фильтрах, свечах зажигания, компонентах тормозной системы и подвески — как оригинальных, так и других известных европейских и азиатских брендов. В худших случаях фальсифицированные детали могут не подойти по размеру или даже привести к серьезным поломкам машины.

«Для минимизирования риска покупки необходимо приобретать запчасти и расходные материалы у официальных дилеров или проверенных продавцов», — призвал автоэксперт.

Ранее россиян предупредили, что мыть двигатель машины без острой необходимости может быть опасно. Если вода попадет в воздушный фильтр, велика вероятность гидроудара — исправить ситуацию сможет только дорогостоящий ремонт.