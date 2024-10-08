Несколько часов насиловавшего девочку россиянина отправили на принудительное лечение

Суд отправил на лечение педофила из Нижнего Новгорода за насилие над девочкой

В Нижнем Новгороде 44-летнего педофила, насиловавшего 3,5 часа 10-летнюю девочку, освободили от уголовной ответственности. Об этом сообщает Telegram-канал Ni Mash.

По данным канала, мужчина признан невменяемым. Его отправят на принудительное лечение

В 2020 году потерпевшая исчезла после ухода из дома. Полиция нашла ее у соседа под диваном. Сначала он пытался спрятать девочку, но позже признался в преступлении.

Ранее Ишимский городской суд отправил на принудительное лечение местного жителя, который расправился со своей знакомой в подвале и расчленил ее.