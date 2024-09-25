Расчленившего знакомую россиянина отправили на принудительное лечение

Суд отправил на лечение жителя Ишима за убийство и расчленение знакомой

Ишимский городской суд отправил на принудительное лечение местного жителя, который расправился со своей знакомой в подвале и расчленил ее. Об этом «Ленте.ру» сообщили в объединенной пресс-службе судебной системы Тюменской области.

Как установил суд, в период с 27 декабря 2023 года по 2 января 2024-го мужчина, находясь в подвале одного из домов по улице Карла Маркса в Ишиме, избил свою знакомую руками и неустановленными тупыми твердыми предметами, а затем удушил. Ее расчлененное тело было найдено на мусоросортировочном заводе.

В связи с заключением амбулаторной судебно-психиатрической экспертизы суд освободил жителя Ишима от уголовной ответственности по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Его отправили на принудительное лечение.

Ранее в Москве суд вынес обвинительный приговор 20-летнему гражданину Таджикистана, потушившему свечи в храме Святого праведного воина адмирала Феодора Ушаков. Иностранца отправили на принудительное лечение в медицинской организации.