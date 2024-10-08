Невестка Виктории Бекхэм показала фото в трусах

Невестка дизайнера Виктории Бекхэм Никола показала фото в трусах

Невестка певицы, дизайнера и предпринимательницы Виктории Бекхэм Никола Пельтц-Бекхэм показала откровенное фото. Соответствующая публикация появилась на ее странице в Instagram (запрещенная в России соцсеть; принадлежит компании Meta, признанной экстремистской организацией и запрещенной в РФ).

29-летняя возлюбленная сына Бекхэм разместила снимок, на котором предстала в трусах-стрингах и капроновых колготках. Помимо этого, знаменитость надела кожаную куртку, расстегнув ее. Свой образ она украсила массивным ожерельем с камнями.

Кроме того, звезда собрала в небрежный хвост волосы, держа концы рукой вверх. Внешний вид Пельтц-Бекхэм завершил макияж в нейтральных тонах.

Ранее в октябре 50-летняя Виктория Бекхэм опубликовала снимок в боди с декольте до пупка. 43-летняя жена футболиста Дэвида Бекхэма показала фото, на котором позировала, сидя на искусственном песке, в черном трикотажном боди.