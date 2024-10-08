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16:17, 8 октября 2024Мир

На Западе отметили сильные пророссийские настроения в Одессе

Меркурис: население Одессы склоняется к поддержке России, а не властей в Киеве

Фото: Omar Marques / Getty Images

Большая часть населения Одессы не согласилась участвовать в объявленной украинскими властями в Киеве насильной мобилизации, цифра в 20 процентов от выполненных планов по призыву говорят о том, что местные склоняются к поддержке России. Об этом заявил британский аналитик Александр Меркурис в блоге на YouTube.

«Я получил информацию из официального украинского источника, которая может пролить свет на реальные настроения в Одессе. В городе выполнили мобилизационный план только на 20 процентов», — заявил он, отметив, что Одесса входит в число украинских городов с наименьшим соотношением призванных по мобилизации.

Ранее Меркурис рассказал, что бойцы Вооруженных сил Украины уверены в неминуемом поражении украинской армии на поле боя. Он подчеркнул, что солдаты единодушно согласны с тем, что обстановка на линии фронта оставляет желать лучшего.

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      Виктория Кондратьева
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