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16:17, 8 октября 2024Экономика

Оценена польза жилищно-накопительных вкладов

Экономист Беляев: жилищно-накопительные вклады не помогут снизить цены на жилье

Фото: Александр Манзюк / Коммерсантъ

Жилищно-накопительные вклады не помогут снизить цены на жилье, однако окажутся полезными некоторым гражданам. Выгоду от нового инструмента, который вскоре появится в России, оценил кандидат экономических наук, эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности Михаил Беляев в эфире радио «Комсомольская правда».

По словам эксперта, такие вклады открываются на более длительный срок, благодаря чему банки могут предложить повышенный процент. Они позволяют гражданам более уверенными темпами копить на первоначальный взнос, а затем взять ипотеку в том же банке по лучшим условиям, которые предлагают долгосрочным клиентам.

Государство также заинтересовано в жилищно-накопительных вкладах. Они поспособствуют решению жилищной проблемы граждан, а кроме того, привлекут в банки долгосрочные денежные ресурсы — эти средства можно будет использовать для долгосрочного кредитования экономики.

«Такие вклады, естественно, не решение проблемы с дороговизной квартир. Это — лишь еще один продукт, который кому-то из граждан может оказаться полезен», — заключил Беляев.

Ранее стало известно, что в России планируют создать сразу несколько новых программ ипотеки. Предложения по ним обсудит Госдума с экспертами и представителями Минфина.

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