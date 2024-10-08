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17:27, 8 октября 2024Забота о себе

Памела Андерсон рассказала о многолетних проблемах с психикой

Памела Андерсон заявила, что долго страдала депрессией из-за неудач в карьере

Фото: Andrew Kelly / Reuters

Американская актриса и фотомодель канадского происхождения Памела Андерсон рассказала о многолетних проблемах с психикой. Ее слова приводит издание Variety.

57-летняя артистка заявила, что около двух десятилетий у нее была депрессия из-за невостребованности в профессии. По словам Андерсон, проблемы с психическим здоровьем у нее начались из-за неудач в карьере, последовавших за закрытием сериала «Спасатели Малибу», который выходил на телевидении с 1989 по 2001 год.

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В то же время актриса подчеркнула, что именно благодаря взлетам и падениям смогла получить роль в драме «Последняя танцовщица», за которую удостоилась награды на кинофестивале в Цюрихе. «У меня была депрессия, которая длилась несколько десятилетий. Все было как в тумане. С другой стороны, я не думаю, что смогла бы сыграть своего персонажа в "Последней танцовщице", если бы у меня не было такой жизни», — призналась Андерсон.

Она также добавила, что счастлива от того, что удостоилась престижной номинации. Она подчеркнула, что, если трудности и испытания помогут ей продолжать работать, она будет «чувствовать себя благословенной».

Ранее Памела Андерсон объяснила отказ от макияжа. 57-летняя звезда «Спасателей Малибу» рассказала, что она больше не тот человек, которым была раньше. По ее словам, она всегда хотела быть домохозяйкой, а отказ от макияжа — это лишь начало нового пути.

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      Наталья Обрядина
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