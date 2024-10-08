Раскрыты подробности об организаторе подъема сорвавшихся в Непале россиян

Глава Альпклуба МГУ Жегусов: все сорвавшиеся в Непале россияне были опытными

Все сорвавшиеся в горах Непала россияне были опытными альпинистами, сообщил руководитель Альпклуба МГУ Ярослав Жегусов. В беседе с «Лентой.ру» он раскрыл подробности об Александре Душейко, организаторе восхождения группы из пяти спортсменов.

Жегусов рассказал, что пришел в Альпклуб в 2009 году, в то время Душейко уже имел спортивный разряд, и про него ходили легенды.

Он был бесстрашным, здоровым в прямом смысле и очень сильным. А еще у него в глазах всегда был огонь, и он через слово широко улыбался и смеялся. На тот момент он был, вероятно, самым физически подготовленным альпинистом в клубе. Все смеялись? что он может тропить, идти первым по глубокому снегу, делая путь для последующих, любые формы рельефа. В клубе у него было прозвище Человек-Олег Ярослав Жегусов руководитель Альпклуба МГУ

«Несмотря на научное образование, он больше работал там, где мог принести пользу людям своей энергией и силой — он был пожарником, спасателем, работал на полярной станции, водил людей в горы как гид. Был в некотором роде идеалистом из книжек — большой сильный, неунывающий, помогающий людям», — поделился собеседник «Ленты.ру».

По словам главы Альпклуба, Душейко был опытным альпинистом-высотником и в последние годы много времени проводил в горах как гид. Он отметил, что это был не первый восьмитысячник альпиниста, год назад тот уже поднимался на Манаслу. «Там, вообще, не было неопытных ребят, поэтому причина трагедии, скорее всего, в наложении нескольких факторов», — заключил мужчина.

Александр Душейко имел разряд кандидата в мастера спорта (КМС) по альпинизму, был инструктором третьей категории. Спортсмен руководил Школой альпинизма Санкт-Петербурга, где также выступал в роли старшего тренера.

Ранее стало известно, что пятеро россиян решили подняться на гору-людоед Дхаулагири в Гималаях и не выжили. Предположительно, альпинисты отправились на восхождение в одной связке — один из них сорвался с высоты более 8000 метров и утянул остальных за собой.

