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08:00, 8 октября 2024Из жизни

Похожая на Мерлин Монро модель пожаловалась на считающих ее глупой мужчин

Фото: @missleylahlinda

Британская модель и участница реалити-шоу пожаловалась, что мужчины считают ее глупой из-за красоты. Об этом девушка рассказала Daily Star.

25-летняя Лейла Линда прославилась благодаря гламурным фотографиям, на которых она часто предстает в образе знаменитой американской актрисы Мерлин Монро. Модель считает, что из-за ее красоты и сексуальности мужчины «делают о ней поспешные выводы». «Людям нравится вас сексуализировать и считать, что вы красивы и совершенно безмозглы», — сказала она.

Линда отметила, что красота также создает ей ореол злого человека. «Некоторые, похоже, просто забывают, что ты хороший человек. Они полагают, что ты плохая и надменная только потому, что красивая», — пояснила модель. Она добавила, что собственная красота иногда кажется ей настоящим проклятием.

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Линда отметила, что на самом деле она очень добрый человек, и люди могли бы узнать об этом, если не навешивали на нее штампы и потрудились познакомиться поближе.

Ранее жительница Австралии, которая считает, что выделяется среди других женщин естественной красотой и умением хорошо одеваться, пожаловалась на завистниц. 35-летняя австралийка сказала, что после рождения ребенка вернула себе спортивную форму, что вызвало раздражение у многих других матерей.

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      Никита Савин
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