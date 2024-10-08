Похожая на Мерлин Монро модель пожаловалась на считающих ее глупой мужчин

Британская модель и участница реалити-шоу пожаловалась, что мужчины считают ее глупой из-за красоты. Об этом девушка рассказала Daily Star.

25-летняя Лейла Линда прославилась благодаря гламурным фотографиям, на которых она часто предстает в образе знаменитой американской актрисы Мерлин Монро. Модель считает, что из-за ее красоты и сексуальности мужчины «делают о ней поспешные выводы». «Людям нравится вас сексуализировать и считать, что вы красивы и совершенно безмозглы», — сказала она.

Линда отметила, что красота также создает ей ореол злого человека. «Некоторые, похоже, просто забывают, что ты хороший человек. Они полагают, что ты плохая и надменная только потому, что красивая», — пояснила модель. Она добавила, что собственная красота иногда кажется ей настоящим проклятием.

Линда отметила, что на самом деле она очень добрый человек, и люди могли бы узнать об этом, если не навешивали на нее штампы и потрудились познакомиться поближе.

Ранее жительница Австралии, которая считает, что выделяется среди других женщин естественной красотой и умением хорошо одеваться, пожаловалась на завистниц. 35-летняя австралийка сказала, что после рождения ребенка вернула себе спортивную форму, что вызвало раздражение у многих других матерей.

