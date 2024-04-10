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07:30, 10 апреля 2024Из жизни

«Слишком красивая» женщина пожаловалась на завистниц

Фото: Cristina Zaragoza / Unsplash

Жительница Австралии, которая считает, что выделяется среди других женщин естественной красотой и умением хорошо одеваться, пожаловалась на завистниц. Ее историю публикует Daily Star.

35-летняя Эми Глиделл из австралийского города Мельбурн рассказала, что после рождения сына решила делать все, чтобы поддерживать себя в хорошей спортивной форме. Она обратила внимание, что многие матери не участвуют в играх детей, а просто сидят и пьют кофе со сладостями, пока те играют в парке. Глиделл сказала себе, что никогда не станет такой.

Женщина начала регулярно ходить в спортзал и одеваться в легкие платья. При этом она придерживается концепции естественной красоты и не пользуется косметикой. Вскоре она заметила неодобрительное отношение к себе у матерей детей, которые ходят в детский сад с ее сыном. «Другие мамы осуждают меня. Они таращатся, и я думаю, что это ревность. Люди осуждают, потому что я не крашу губы и не делаю прически», — заявила Глиделл.

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По мнению австралийки, женщины ее возраста недовольны, что она одевается не так, как все, и не носит, например, спортивных штанов. «Я не знаю, почему они не хотят хорошо выглядеть и почему их это совсем не беспокоит, — сказала она. — С другой стороны, мы же не знаем, что происходит у других в жизни. Нужно просто поддерживать друг друга».

Ранее жительница Великобритании назвала свою красоту проклятием и пожаловалась на отсутствие подруг. 55-летняя Фрэн Сойер из города Бейзингсток, графство Гэмпшир, рассказала, что у нее никогда не получалось долго поддерживать близкие отношения с другими женщинами, так как они завидовали ее красоте и умению хорошо одеваться.

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      Никита Савин
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