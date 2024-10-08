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17:40, 8 октября 2024Мир

Полиция Боливии вызвала экс-президента на допрос по делу о растлении несовершеннолетней

Полиция Боливии уведомила экс-президента страны Эво Моралеса о вызове на допрос

Фото: Patricia Pinto / Reuters

Полиция Боливии уведомила экс-президента страны Эво Моралеса о вызове на допрос по делу о растлении несовершеннолетней. Об этом сообщает Agencia Boliviana de Información (ABI).

Бывший глава государства должен предстать перед прокуратурой для дачи показаний 10 октября.

Отмечается, что Специальная группа по борьбе с преступностью (Felcc) определила несколько объектов недвижимости экс-президента, куда направила уведомления.

Ранее правоохранительные органы Боливии начали расследование в отношении Моралеса и обвинило его в изнасиловании несовершеннолетней. Министр юстиции Сесар Силес уточнил, что власти узнали о преступлениях, которые остались безнаказанными. Он рассказал, что в результате изнасилования девушка родила дочь, отцом которой в свидетельстве о рождении значится Эво Моралес.

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      Семен Александров
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