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16:46, 8 октября 2024Бывший СССР

Полковник высказался в новаторской тактике России в зоне СВО

Полковник Кошкин: РФ применяет новаторские решения в зоне украинского конфликта

Фото: Евгений Биятов / РИА Новости

Российские силы применяют новаторские решения в зоне украинского конфликта, считает полковник в отставке, военный эксперт, заведующий кафедрой политического анализа и социально-психологических процессов РЭУ имени Плеханова Андрей Кошкин. В разговоре с «Лентой.ру» он высказался о тактике российских военных.

«Мы сейчас находимся, как и положено побеждающим вооруженным силам, в поиске новаторских решений в ходе боевых действий. В качестве примера давайте Авдеевку приведем, а сейчас Угледар вообще атаковали в лоб. Два года атаковали, а сейчас применили весьма мобильные группы, в том числе и на мотоциклах, смогли зайти в город и зачистить его, вот в чем уникальность», — сказал он.

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Также военный эксперт прокомментировал публикацию The New York Times (NYT) о новой тактике ударов по украинским объектам российскими силами с помощью дронов.

«На мой взгляд, эти беспилотники и то, о чем они только ни пишут — пожалуйста, они так и должны писать. Они же должны что-то придумывать, мы же побеждаем, значит, побеждаем за счет чего-то. Вот мы и побеждаем за счет новаторских решений», — добавил он.

Издание NYT написало о новой тактике ударов по объектам Вооруженных сил Украины (ВСУ) со стороны российских сил. В материале сказано, что в течение последнего месяца российские силы наносили воздушные атаки сначала беспилотниками. По мнению военных экспертов, так российские силы пытались прощупывать и истощать украинскую противовоздушную оборону перед началом более мощных воздушных атак.

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