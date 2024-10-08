Пользователи «ВКонтакте» смогут совершать покупки с Ozon внутри соцсети

Пользователям «ВКонтакте» стала доступна покупка и доставка товаров Ozon. Об этом рассказали в пресс-службе соцсети.

Так, пользователи смогут совершать покупки внутри соцсети, не отрываясь от просмотра новостной ленты, клипов и историй «ВКонтакте». При оформлении заказа на товар откроется окно мини-приложения Ozon внутри «ВКонтакте», при первом использовании клиенту нужно пройти авторизацию через Ozon ID.

Покупатель может выбрать привычный способ оплаты и доставки (в пункт выдачи заказа или курьером по адресу), а если товар, к примеру, не подошел — вернуть его при получении или в предусмотренный срок. После завершения покупок пользователь может закрыть мини-приложение Ozon и продолжить пользоваться соцсетью.

Как рассказала директор бизнес-юнита СМБ VK Валерия Коряковцева, ежедневно контент бизнес-сообществ «ВКонтакте» показывается более 35 миллионам уникальных пользователей. «Интеграция поможет продавцам Ozon находить еще больше клиентов, а пользователям — покупать товары прямо "ВКонтакте", сочетая шопинг с просмотром контента и общением в соцсети. Процесс покупки организован в удобном и привычном для клиентов Ozon формате», — рассказала она.

По ее словам, продавцы Ozon смогут перенести до 33 миллионов карточек товаров на платформу самой популярной в России соцсети и расширить базу потенциальных покупателей на миллионы пользователей соцсети.