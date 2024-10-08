Попавшие в плен разведчики ВСУ в Курской области отказались от обмена

РИА Новости: попавшие в плен бойцы ВСУ в Курской области отказались от обмена

Разведчики-десантники Вооруженных сил Украины (ВСУ), которые попали в плен в Курской области, отказались от обмена. Об этом пишет РИА Новости.

«Оба допрошенных десантника из захваченной в Курской области разведгруппы отказались от обмена и призвали ВСУ складывать оружие», — сказал представитель силовых структур РФ.

Пленный боец из 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ заявил, что на позициях не было командиров. Он призвал украинских военных сложить оружие и сдаваться, чтобы остаться в живых.

Ранее украинский пленный рассказал об отправке солдат ВСУ в Курскую область прямо с полигонов. Как он утверждает, сейчас на Украине отлавливают и отправляют в военкомат всех мужчин, за исключением студентов и тех, кто имеет бронь.