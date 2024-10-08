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11:26, 8 октября 2024Забота о себе

Раскрыты простые правила для здоровья сердца и сосудов на долгие годы

Кардиолог Тюлькина: для здоровья сердца надо следить за весом и не переедать

Фото: New Africa / Shutterstock / Fotodom

Чтобы сердце и сосуды были здоровыми на долгие годы, нужно следить за весом, не переедать и придерживаться нескольких других простых правил. Их «Ленте.ру» раскрыла доктор медицинских наук, профессор, заслуженный работник здравоохранения, кардиолог госпиталя «Мичуринский» группы компаний «Мать и дитя» Екатерина Тюлькина.

Самым важным фактором для здоровья сердца и сосудов она назвала сбалансированное питание. Доктор призвала отказаться от фастфуда, маргарина, спредов, копченостей и колбас, так как они содержат трансжиры, повышающие уровень «плохого» холестерина, который вызывает атеросклероз сосудов. Кроме того, она рекомендовала сократить количество красного мяса в рационе и употреблять в день не более пяти граммов соли.

Следите за своим весом и не переедайте! Лишний вес провоцирует возникновение сахарного диабета, который по своей сути — эквивалент сердечно-сосудистого заболевания. По этой же причине следует минимизировать в рационе высококалорийные продукты — сладости, газировку, мучное

Екатерина Тюлькинадоктор медицинских наук, профессор, заслуженный работник здравоохранения, кардиолог
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Кардиолог посоветовала есть как можно больше продуктов с высоким содержанием нежирного белка, омега-3 жирных кислот, например, рыбу, фасоль, чечевицу, горох, а также съедать не менее 400-500 граммов овощей и фруктов в день.

Специалистка также призвала отказаться от вредных привычек и научиться контролировать стресс. Другим фактором, важным для здоровья сердечно-сосудистой системы, она назвала физическую активность. По словам доктора, заниматься ей нужно около 30 минут каждый день или четыре раза в неделю по 40-50 минут.

Самое простое и доступное каждому — ходьба в темпе с учащением пульса до легкой усталости. Полезны также плавание, зимние лыжные прогулки, посильные вам аэробные нагрузки. Наконец, можно танцевать, ездить на велосипеде, играть с внуками в бадминтон и так далее, главное — не лежать на диване и не сидеть в кресле

Екатерина Тюлькинадоктор медицинских наук, профессор, заслуженный работник здравоохранения, кардиолог

Тюлькина подчеркнула, что для здоровья сердечно-сосудистой системы важна регулярная диспансеризация. Мужчинам она рекомендовала обращаться к кардиологу при отсутствии жалоб раз в год после 40 лет, женщинам — после 45 лет.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников в эфире программы «О самом главном» на канале «Россия 1» заявил, что прием антидепрессантов провоцирует развитие гипертонии. Эта группа препаратов задерживает воду, часто ведет к набору веса и вызывает повышение давления, отметил он.

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      Наталья Обрядина
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