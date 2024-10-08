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15:36, 8 октября 2024Путешествия

Мужчина ударил годовалого ребенка по лицу в популярном городе Европы и попал на видео

Daily Mail: эквадорец ударил по лицу годовалого ребенка в Барселоне

Разгневанный эквадорец накричал на двух туристов в Барселоне, а затем ударил по лицу их годовалую дочь и попал на видео. Кадры публикует Daily Mail.

На записи видно, что сначала мужчина конфликтует с семейством, после чего замахивается и с силой бьет ребенка по лицу. Отец немедленно хватает плачущую девочку, и все трое отходят дальше. Автор ролика начинает что-то выкрикивать, возмущаясь поведением незнакомца. Известно, что инцидент произошел на холме Монжуик популярного города Европы.

Позже полиция арестовала 31-летнего гражданина Эквадора. Выяснилось, что ранее он уже наносил телесные повреждения 60-летнему мужчине. Ребенок с видео пострадал несильно, поэтому госпитализация не понадобилась.

Арестованный предстанет перед судом во вторник, 8 октября.

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      Марк Успенский
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