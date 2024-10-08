Популярный российский рэпер попал в аварию в Москве

Shot: рэпер A.V.G попал в аварию в Москве и разбил Mercedes

Популярный российский рэпер A.V.G попал в аварию в Москве (настоящее имя — Валико Алексанян). Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Инцидент случился около полуночи на пересечении проезда Шелихова с бульваром Сенкевича в районе Лефортово. В результате ДТП столкнулись две машины — кроссовер и Mercedes-Benz AMG GT. От удара у автомобиля музыканта сработали подушки безопасности, из людей пострадавших нет, уточняет источник.

Отмечается, что после аварии с машины рэпера исчезли номера. Обстоятельства происшествия выясняют сотрудники ГИБДД.

Ранее сообщалось, что актера и телеведущего Марата Башарова могут привлечь к административному аресту до 15 суток из-за многочисленных штрафов за нарушение ПДД.