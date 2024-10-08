Россиянам раскрыли причины скорого подорожания техосмотра машин

Вице-глава НАС Хайцеэр: ТО в России подорожает из-за роста расходов станций

Техосмотр (ТО) автомобилей в России подорожает с начала следующего года, увеличение стоимости подобной процедуры затронет все регионы страны. О скором росте цен на ТО граждан предупредил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр, его слова приводит 360.

Удорожание ТО в России он назвал неизбежным по ряду причин. К числу основных факторов, способствующих подобной динамике, аналитик отнес необходимость повышения зарплат специалистам, работающим на объектах техосмотра, а также покрытие других расходов подобных станций. «Чтобы техосмотру выжить, нужно поднимать цены <…> по совокупности факторов мы никуда от подорожания не уйдем», — резюмировал Хайцеэр.

Он напомнил, что ТО обязателен в случае постановки на учет и перерегистрации в ГИБДД подержанных автомобилей возрастом от трех лет. То есть, речь идет в основном о коммерческих б/у автомобилях. «Проходящих техосмотр автомобилей на самом деле мало», — объяснил Хайцеэр.

Властям российских регионов предстоит установить новые расценки на ТО до 20 декабря. Новые ценники на техосмотр автомобилей начнут действовать с января 2025 года. Хайцеэр считает, что рост стоимости ТО в большинстве регионов будет носить плавный характер. «Это будет корпоративное решение отрасли», — пояснил эксперт.

Ранее о скором подорожании техосмотра машин в России предупредила газета «Коммерсантъ». Согласно ее данным, стоимость подобной процедуры в стране с 2025 года поднимется в среднем на 7,3-7,4 процента. Как отмечал «Ъ», дешевле всего обойдется услуга жителям Тюменской области (1096 рублей), а дороже — в Амурской области (1694 рубля).