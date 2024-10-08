Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:14, 8 октября 2024Экономика

Россиянам раскрыли причины скорого подорожания техосмотра машин

Вице-глава НАС Хайцеэр: ТО в России подорожает из-за роста расходов станций

Фото: Кирилл Пономарев / «Лента.ру»

Техосмотр (ТО) автомобилей в России подорожает с начала следующего года, увеличение стоимости подобной процедуры затронет все регионы страны. О скором росте цен на ТО граждан предупредил вице-президент Национального автомобильного союза (НАС) Ян Хайцеэр, его слова приводит 360.

Удорожание ТО в России он назвал неизбежным по ряду причин. К числу основных факторов, способствующих подобной динамике, аналитик отнес необходимость повышения зарплат специалистам, работающим на объектах техосмотра, а также покрытие других расходов подобных станций. «Чтобы техосмотру выжить, нужно поднимать цены <…> по совокупности факторов мы никуда от подорожания не уйдем», — резюмировал Хайцеэр.

Он напомнил, что ТО обязателен в случае постановки на учет и перерегистрации в ГИБДД подержанных автомобилей возрастом от трех лет. То есть, речь идет в основном о коммерческих б/у автомобилях. «Проходящих техосмотр автомобилей на самом деле мало», — объяснил Хайцеэр.

Материалы по теме:
Россияне пытаются избавиться от ввезенных по параллельному импорту автомобилей: почему машины оказались им не по карману?
Россияне пытаются избавиться от ввезенных по параллельному импорту автомобилей:почему машины оказались им не по карману?
27 марта 2024
Утилизационный сбор на автомобили в России: что это такое, правила, что изменилось в 2024 году
Утилизационный сбор на автомобили в России:что это такое, правила, что изменилось в 2024 году
24 сентября 2024

Властям российских регионов предстоит установить новые расценки на ТО до 20 декабря. Новые ценники на техосмотр автомобилей начнут действовать с января 2025 года. Хайцеэр считает, что рост стоимости ТО в большинстве регионов будет носить плавный характер. «Это будет корпоративное решение отрасли», — пояснил эксперт.

Ранее о скором подорожании техосмотра машин в России предупредила газета «Коммерсантъ». Согласно ее данным, стоимость подобной процедуры в стране с 2025 года поднимется в среднем на 7,3-7,4 процента. Как отмечал «Ъ», дешевле всего обойдется услуга жителям Тюменской области (1096 рублей), а дороже — в Амурской области (1694 рубля).

Читайте
Что думаешь? Оцени!
      Анатолий Акулов
      Обсудить
      Последние новости

      Лавров предупредил об ответных мерах на удары ВСУ вглубь России

      Новый носитель «Калибров» отправился во Владивосток

      Названа причина смерти игравшего депутата Наливкина российского актера

      В захоронении в Туве нашли «монгольский след»

      Российский айтишник взломал онлайн-магазин с наркотиками и воровал амфетамин на продажу

      Единственный выживший в Непале россиянин рассказал о своем спасении

      Собранный в России урожай зерна подсчитали

      Россиянин принес в больницу откушенный собакой нос

      Путин заявил об укреплении сотрудничества между странами СНГ

      В Севастополе объявили баллистическую угрозу

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше