Россиянам объяснили появление «радиационного» тумана

Эколог Шкрадюк: «радиационный» туман не представляет опасности

«Радиационный» туман, который образовался в Москве на этой неделе, не имеет отношения к опасной радиации и не представляет угрозы. Явление объяснил координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы Игорь Шкрадюк, передают «Известия».

Такой туман появляется в результате радиационного охлаждения земной поверхности и массы влажного приземного воздуха до точки росы. Эксперт подчеркнул, что радиацией называют два совершенно разных явления: излучение нагретого тела и радиоактивный распад.

По словам Шкрадюка, во время облачной погоды земля излучает тепло — длинноволновые тепловые лучи, которые попадают в облака и нагревают их нижнюю часть. Облака, в свою очередь, излучают тепло, которое возвращается на поверхность. Благодаря этому в пасмурную погоду ночью температура падает не так заметно.

Вечером 9 октября ожидается ясная погода. При таких условиях земное тепло излучается непосредственно в межзвездное пространство, из-за чего поверхность остывает значительно быстрее. Это и называется радиационным охлаждением.

«Были облака, значит, под ними был влажный воздух. Облака унесло ветром, а воздух остался. И когда земля остывает, температура переходит в точку росы. То есть из воздуха конденсируются капельки. Это туман. В первую очередь остывает та часть воздуха, которая прилегает к холодной земле. Туман образуется у земли», — объяснил Шкрадюк.

Ранее москвичей предупредили, что с 7 октября в городе наблюдался «радиационный» туман.