Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталСоциальная сфераНедвижимостьГородская средаКлимат и экологияДеловой климат
15:41, 8 октября 2024Экономика

Россиянам объяснили появление «радиационного» тумана

Эколог Шкрадюк: «радиационный» туман не представляет опасности

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

«Радиационный» туман, который образовался в Москве на этой неделе, не имеет отношения к опасной радиации и не представляет угрозы. Явление объяснил координатор программы экологизации промышленности Центра охраны дикой природы Игорь Шкрадюк, передают «Известия».

Такой туман появляется в результате радиационного охлаждения земной поверхности и массы влажного приземного воздуха до точки росы. Эксперт подчеркнул, что радиацией называют два совершенно разных явления: излучение нагретого тела и радиоактивный распад.

По словам Шкрадюка, во время облачной погоды земля излучает тепло — длинноволновые тепловые лучи, которые попадают в облака и нагревают их нижнюю часть. Облака, в свою очередь, излучают тепло, которое возвращается на поверхность. Благодаря этому в пасмурную погоду ночью температура падает не так заметно.

Вечером 9 октября ожидается ясная погода. При таких условиях земное тепло излучается непосредственно в межзвездное пространство, из-за чего поверхность остывает значительно быстрее. Это и называется радиационным охлаждением.

«Были облака, значит, под ними был влажный воздух. Облака унесло ветром, а воздух остался. И когда земля остывает, температура переходит в точку росы. То есть из воздуха конденсируются капельки. Это туман. В первую очередь остывает та часть воздуха, которая прилегает к холодной земле. Туман образуется у земли», — объяснил Шкрадюк.

Ранее москвичей предупредили, что с 7 октября в городе наблюдался «радиационный» туман.

Что думаешь? Оцени!
      Александра Качан
      Обсудить
      Последние новости

      Лавров предупредил об ответных мерах на удары ВСУ вглубь России

      Алексей Потехин назвал причину ухода из «Руки Вверх!»

      России выдали 120 скрывавшихся за границей обвиняемых

      Новый носитель «Калибров» отправился во Владивосток

      Названа причина смерти игравшего депутата Наливкина российского актера

      В захоронении в Туве нашли «монгольский след»

      Российский айтишник взломал онлайн-магазин с наркотиками и воровал амфетамин на продажу

      Единственный выживший в Непале россиянин рассказал о своем спасении

      Собранный в России урожай зерна подсчитали

      Россиянин принес в больницу откушенный собакой нос

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше