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14:14, 8 октября 2024Россия

Россиянина лишили родительских прав из-за сына в платье

Жителя Санкт-Петербурга лишили родительских прав из-за сына в платье

Henry & Co. on Unsplash

Жителя Санкт-Петербурга лишили родительских прав из-за 16-летнего сына в платье, который попросил называть его женским именем. Об этом в своем Telegram-канале рассказала руководитель объединенной пресс-службы судов города Дарья Лебедева.

Как рассказала Лебедева, на линейку 1 сентября школьник пришел в платье и попросил называть его Дашей. За этим последовал иск в суд. Истец, обративший внимание на необычного школьника, предположил, что в семье воспитанием ребенка не занимаются, а потому попросил лишить их родительских прав.

Во время судебного процесса школьник заявил, что якобы идентифицирует себя как девушку, принимает гормональные препараты и встречается с мужчинами, с которыми знакомится в интернете. Кроме того, он снова попросил называть его женским именем, но уже другим — он представился Юлией.

Бабушка и дедушка школьника списали такое поведение на «переходный возраст», заявив в суде, что внук «побесится и перестанет». Отец против лишения его родительских прав не возражал и написал официальный отказ от сына. Мать просила суд не лишать ее прав, сообщила, что сняла отдельную квартиру, в которой будет жить со своим ребенком.

При этом Лебедева подчеркнула, что ранее мать исполняла свои обязанности посредственно. С ее слов, подросток постоянно проживал с бабушкой, прабабушкой и дедушкой. И хотя проверка показала, что по месту жительства он всем обеспечен, школьник неоднократно попадал в поле зрения сотрудников полиции. В итоге суд лишил прав только отца.

Ранее отличившийся и отмеченный наградами участник специальной военной операции ушел в отпуск, чтобы успеть сменить пол до того, как в России это законодательно запретили. Боец хотел вернуться на службу, но не смог.

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      Елена Торубарова
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