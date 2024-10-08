Россиянка побывала в Исландии и описала местных фразой «лишены примитивных для нас вещей»

Российская тревел-блогерша побывала в Исландии и описала обычные для русских вещи фразой «для исландцев непривычно». Об этом она рассказала в блоге «Лайк Тревел Путешествия» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, местные жители лишены примитивных для россиян вещей. К примеру, в стране нет лесов, поскольку большая часть страны — это открытые пространства с вулканическими ландшафтами, горами и ледниками. Кроме того, в Исландии нет многоэтажных домов.

Еще одной отличительной чертой государства является отсутствие службы в армии. «Во-первых, страна традиционно придерживается нейтралитета и никогда не участвовала в каких-либо конфликтах. Во-вторых, ее географическое положение на удаленном острове с небольшим населением снижает вероятность угроз, то есть люди в теории живут в полной безопасности», — объяснила автор.

Ранее эта же блогерша назвала привычки итальянцев, которые вызывают недоумение у россиян. Например, для нее стало шоком, что итальянцы начинают выпивать с раннего утра и предпочитают иметь питомцев вместо детей.