Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
09:06, 8 октября 2024Путешествия

Россиянка побывала в Исландии и описала местных фразой «лишены примитивных для нас вещей»

Фото: GagliardiPhotography / Shutterstock / Fotodom

Российская тревел-блогерша побывала в Исландии и описала обычные для русских вещи фразой «для исландцев непривычно». Об этом она рассказала в блоге «Лайк Тревел Путешествия» на платформе «Дзен».

По словам автора публикации, местные жители лишены примитивных для россиян вещей. К примеру, в стране нет лесов, поскольку большая часть страны — это открытые пространства с вулканическими ландшафтами, горами и ледниками. Кроме того, в Исландии нет многоэтажных домов.

Материалы по теме:
Дешевая Европа, «семейный» Оман и отдых для авантюристов. Куда отправиться летом: топ пляжных мест в России и за рубежом
Дешевая Европа, «семейный» Оман и отдых для авантюристов.Куда отправиться летом: топ пляжных мест в России и за рубежом
21 апреля 2024
«Напомнил Дубай, но с красивой восточной душой» Что стоит знать об отдыхе в одной из самых богатых стран мира — Катаре?
«Напомнил Дубай, но с красивой восточной душой»Что стоит знать об отдыхе в одной из самых богатых стран мира — Катаре?
12 мая 2024

Еще одной отличительной чертой государства является отсутствие службы в армии. «Во-первых, страна традиционно придерживается нейтралитета и никогда не участвовала в каких-либо конфликтах. Во-вторых, ее географическое положение на удаленном острове с небольшим населением снижает вероятность угроз, то есть люди в теории живут в полной безопасности», — объяснила автор.

Ранее эта же блогерша назвала привычки итальянцев, которые вызывают недоумение у россиян. Например, для нее стало шоком, что итальянцы начинают выпивать с раннего утра и предпочитают иметь питомцев вместо детей.

Что думаешь? Оцени!
      Марк Успенский
      Обсудить
      Последние новости

      В Госдуме предложили выплатить 13-ю пенсию всем пенсионерам. Это объяснили социальной справедливостью

      В Госдуме ответили на заявление Бербок об ударах вглубь России немецким оружием

      Россиян призвали не ждать скорого снижения цен

      Американский генерал пригрозил Ирану не переходить «ядерный Рубикон»

      В Казахстане огласили принятое на референдуме по строительству АЭС решение

      Бобровского удивил чемпионский перстень НХЛ

      В Роспотребнадзоре оценили возможность заразиться лихорадкой Марбург через бананы

      В МИД России рассказали о горячих линиях связи с НАТО

      Жена российского миллиардера обнажила грудь перед камерой

      Названы плюсы и минусы покупки квартиры для сдачи в аренду

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше