Российским пенсионерам предложили выплатить 13-ю пенсию в конце года

Депутат ГД Миронов предложил выплатить 13-й пенсию россиянам в конце года

В России предлагают выплатить в декабре 13-ю пенсию всем пожилым людям, получающим страховую пенсию по старости. С такой инициативой выступил глава фракции «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов, передают «Известия».

По его словам, такая мера будет способствовать восстановлению социальной справедливости в отношении лиц, которые всю свою жизнь проработали в интересах развития России. Депутат отметил, что многие пенсионеры живут за чертой бедности. Кроме того, указал Миронов, в сравнении со средней зарплатой, пенсия «ниже ее в четыре раза, и это абсолютно неправильно».

Ранее сообщалось, что в 2025 году средняя пенсия по старости в России вырастет до 24,1 тысячи рублей. Как следует из документов проекта бюджета Социального фонда (СФР), размер выплат увеличится на 7,5 процента.