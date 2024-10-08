Российский суд приступил к рассмотрению дела создателя паблика «Дореволюционный советчик»

Хамовнический суд Москвы начал рассматривать дело в отношении создателя паблика «Дореволюционный советчик» Вячеслава Малахова за повторную дискредитацию Вооруженных сил (ВС) России. Об этом сообщает РИА Новости.
Расследование дела завершено, оно поступило в суд. Заседание назначено на 17 октября 10.00 по московскому времени. Малахову вменяют статью 280.3. («Публичные действия, направленные на дискредитацию использования ВС России») УК РФ. Ему грозит до пяти лет колонии.
Поводом для возбуждения уголовного дела стала публикация Малахова в его Telegram-канале. 2 февраля его задержали, в квартире прошли обыски.
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