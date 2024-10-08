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07:18, 8 октября 2024Силовые структуры

Четырех россиян обвинили в экстремизме за участие в криминальном движении

На Сахалине СК возбудил дело об экстремизме в отношении четырех человек

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress

На Сахалине возбудили уголовное дело об экстремизме в отношении четырех жителей Южно-Сахалинска. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СК).

Фигурантов обвиняют в преступлении по части 2 статьи 282.2 («Организация деятельности экстремистской организации») УК РФ. По версии следствия, они, зная о запрете деятельности одного из общественных движений с криминальной идеологией, вступили в его состав и длительное время собирали и расходовали «общак», и пропагандировали криминальную идеологию.

Обвиняемые находятся на домашнем аресте.

Ранее сообщалось, что в Приморье задержали мужчину за публичные призывы к экстремизму.

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      Илона Палей
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