Четырех россиян обвинили в экстремизме за участие в криминальном движении

На Сахалине СК возбудил дело об экстремизме в отношении четырех человек

На Сахалине возбудили уголовное дело об экстремизме в отношении четырех жителей Южно-Сахалинска. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России (СК).

Фигурантов обвиняют в преступлении по части 2 статьи 282.2 («Организация деятельности экстремистской организации») УК РФ. По версии следствия, они, зная о запрете деятельности одного из общественных движений с криминальной идеологией, вступили в его состав и длительное время собирали и расходовали «общак», и пропагандировали криминальную идеологию.

Обвиняемые находятся на домашнем аресте.

Ранее сообщалось, что в Приморье задержали мужчину за публичные призывы к экстремизму.