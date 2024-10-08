Российский турист приготовил еду на походной горелке и разнес полквартиры

Kub Mash: турист в Краснодаре приготовил еду на горелке и разнес квартиру

Российский турист приготовил еду на походной горелке из-за отключившегося света и разнес полквартиры в Краснодаре. Об этом сообщает Kub Mash.

Уточняется, что туристический баллон он использовал прямо на кухонной плите. После еды мужчина отправился спать, как раз в это время электричество снова дали. Поскольку конфорка была включена, произошел взрыв. В двухкомнатной квартире вынесло окна и даже задело машины, припаркованные у дома. Пострадавших нет.

Ранее в Дагестане местные жители вытащили пятерых туристов из горящего автомобиля за минуты до взрыва. Путешественники ехали на минивэне по дороге Хаджалмахи — Леваши утром 28 июля и попали в сильную аварию.