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20:26, 8 октября 2024Путешествия

Российский турист приготовил еду на походной горелке и разнес полквартиры

Kub Mash: турист в Краснодаре приготовил еду на горелке и разнес квартиру

Фото: Антон Гаев / Фотобанк Лори

Российский турист приготовил еду на походной горелке из-за отключившегося света и разнес полквартиры в Краснодаре. Об этом сообщает Kub Mash.

Уточняется, что туристический баллон он использовал прямо на кухонной плите. После еды мужчина отправился спать, как раз в это время электричество снова дали. Поскольку конфорка была включена, произошел взрыв. В двухкомнатной квартире вынесло окна и даже задело машины, припаркованные у дома. Пострадавших нет.

Ранее в Дагестане местные жители вытащили пятерых туристов из горящего автомобиля за минуты до взрыва. Путешественники ехали на минивэне по дороге Хаджалмахи — Леваши утром 28 июля и попали в сильную аварию.

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      Марк Успенский
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