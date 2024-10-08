Сотрудники военкомата на Украине отправили на медкомиссию священника УПЦ

Дмитрук: сотрудники ТЦК отправили на медкомиссию еще одного священника УПЦ

Священника канонической Украинской православной церкви (УПЦ) насильно отправили в военкомат сотрудники территориального центра комплектования (ТЦК, аналог военкомата на Украине). Об этом сообщил депутат Верховной Рады Артем Дмитрук в Telegram.

«Еще одного священника УПЦ похитили фашисты из ТЦК и увезли на комиссию (...). У батюшки были все документы, подтверждающие, что он обновил свои данные. ТЦК и полицию, которая участвовала в беспределе, они мало интересовали», — написал нардеп.

По его словам, сотрудники ТЦК получили указание отправлять всех священников УПЦ в военкомат и «отправлять их мясом на фронт».

Ранее митрополит Банченский УПЦ Лонгин (Жар) попросил президента Украины Владимира Зеленского отпустить принудительно мобилизованного сына. Епископ записал ролик-обращение к главе страны, где заявил, что сотрудники военкомата похитили его наследника, и попросил посодействовать в его освобождении.