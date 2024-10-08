Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
12:09, 8 октября 2024Силовые структуры

Стало известно число раскрытых террористических ячеек на Северном Кавказе за 2024 год

НАК за 2024 год раскрыл пять террористических ячеек на Северном Кавказе

Фото: Национальный антитеррористический комитет / РИА Новости

Национальный антитеррористический комитет (НАК) за 2024 год раскрыл пять террористических ячеек на Северном Кавказе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление директора ФСБ России и председателя НАК Александра Бортникова на заседании НАК.

За это время в регионе задержали более 200 человек, которые были причастны к террористической деятельности. На Северном Кавказе с января по сентябрь нынешнего года произошло 6 терактов, 23 удалось предотвратить.

13 августа Бортников заявил, что за 2024 год по всей России предотвратили 110 терактов, а по делам о терроризме задержали 1050 человек.

Что думаешь? Оцени!
      Варвара Митина
      Обсудить
      Последние новости

      Группа российских альпинистов погибла в Непале. Один из них сорвался на высоте 8167 метров и утянул за собой остальных

      Польских наемников на Украине не освободят от уголовного преследования

      Названа самая популярная российская видеоплатформа

      Влияние дискуссий о мигрантах на отношения Путина и президента Таджикистана оценили

      Двукратная чемпионка Европы по гребле умерла в возрасте 94 лет

      В Чечне высказались о квадроберах

      МИД России обвинил литовские СМИ в разжигании истерии

      ФСБ за год предотвратила 23 теракта на Северном Кавказе

      Нобелевскую премию по физике вручат за машинное обучение и нейронные сети

      Бывший «ангел» Victoria's Secret похвасталась фигурой в спортзале

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше