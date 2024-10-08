Стало известно число раскрытых террористических ячеек на Северном Кавказе за 2024 год

Национальный антитеррористический комитет (НАК) за 2024 год раскрыл пять террористических ячеек на Северном Кавказе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление директора ФСБ России и председателя НАК Александра Бортникова на заседании НАК.
За это время в регионе задержали более 200 человек, которые были причастны к террористической деятельности. На Северном Кавказе с января по сентябрь нынешнего года произошло 6 терактов, 23 удалось предотвратить.
13 августа Бортников заявил, что за 2024 год по всей России предотвратили 110 терактов, а по делам о терроризме задержали 1050 человек.