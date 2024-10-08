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10:05, 8 октября 2024Культура

Стало известно о расставании Канье Уэста с женой

TMZ: Канье Уэст и Бьянка Цензори расстались и находятся на грани развода

Фото: SMG / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Американский рэпер Канье Уэст и его жена Бьянка Цензори расстались и готовятся к разводу. Об этом пишет TMZ.

По словам источников, пара еще несколько недель назад сообщила близким о своем расставании, после чего супруга артиста решила поехать в Австралию, чтобы провести время с семьей.

Причина решения влюбленных неизвестна. Один из собеседников портала рассказал, что рэпер говорил людям из своего окружения, что планирует переехать в Токио и развестись.

Ранее Канье Уэст с женой спровоцировали слухи о проблемах в отношениях. Отмечалось, что пару, известную совместными выходами в свет, последний раз видели вместе 20 сентября в Японии.

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      Варвара Кошечкина
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