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18:26, 4 октября 2024Культура

Канье Уэст с женой спровоцировали слухи о проблемах в отношениях

TMZ: Канье Уэста две недели не видели в компании жены Бьянки Цензори

Фото: SMG / Globallookpress.com

Американский рэпер Канье Уэст и его жена Бьянка Цензори не появлялись вместе в течение двух недель и спровоцировали слухи о проблемах в отношениях. Об этом пишет TMZ.

Отмечается, что пару, известную совместными выходами в свет, последний раз видели вместе 20 сентября в Японии. Портал сообщает, что недавно артиста заметили в ямайском ресторане в Токио без возлюбленной.

Ранее сообщалось, что Канье Уэст запросил за выступление в Москве 5 миллионов долларов.

30 июня рэпер прилетел в Россию на 40-летний юбилей дизайнера Гоши Рубчинского, который является креативным директором его бренда одежды Yeezy. Сообщалось, что артист потратил на личную охрану 800 тысяч рублей.

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      Варвара Кошечкина
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