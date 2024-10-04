Канье Уэст с женой спровоцировали слухи о проблемах в отношениях

TMZ: Канье Уэста две недели не видели в компании жены Бьянки Цензори

Американский рэпер Канье Уэст и его жена Бьянка Цензори не появлялись вместе в течение двух недель и спровоцировали слухи о проблемах в отношениях. Об этом пишет TMZ.

Отмечается, что пару, известную совместными выходами в свет, последний раз видели вместе 20 сентября в Японии. Портал сообщает, что недавно артиста заметили в ямайском ресторане в Токио без возлюбленной.

Ранее сообщалось, что Канье Уэст запросил за выступление в Москве 5 миллионов долларов.

30 июня рэпер прилетел в Россию на 40-летний юбилей дизайнера Гоши Рубчинского, который является креативным директором его бренда одежды Yeezy. Сообщалось, что артист потратил на личную охрану 800 тысяч рублей.