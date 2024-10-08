Стоматолог развеял три главных мифа о жевательной резинке

Стоматолог Олесь Шевченко назвал мифом утверждение, что жвачка удаляет пломбы

Вокруг жевательной резинки существует множество мифов, в том числе, некоторые люди уверены, что она опасна для пломб в зубах. Доктор медицинских наук, председатель профессионального общества стоматологических гигиенистов Олесь Шевченко развеял три главных заблуждения о жвачке в разговоре с «Лентой.ру».

По словам стоматолога, один из самых популярных мифов заключается в том, что жвачка удаляет пломбы. «Если пломба установлена правильно, жевательная резинка ей не навредит. Если реставрация зуба была проведена некачественно, то пломба может повредиться от любого механического воздействия, будь то жевательная резинка или твердая пища. Сама жвачка не увеличивает этот риск», — рассказал врач.

Не соответствующим действительности врач назвал утверждение, что жевательная резинка не оказывает никакого положительного влияния на здоровье зубов и полости рта.

Жевательная резинка стимулирует процесс слюноотделения, что помогает очищать рот от налета и остатков пищи и предотвращает образование зубного камня. Более того, она положительно влияет на когнитивные способности и помогает снижать уровень стресса и тревоги у человека Олесь Шевченко стоматолог, доктор медицинских наук, председатель профессионального общества стоматологических гигиенистов

Жевательная резинка не только не вредна, но и полезна как для здоровья зубов и желудка, так и для психологического равновесия, подчеркнул эксперт.

В качестве последнего мифа Шевченко выделил расхожее мнение о вреде жевательной резинки на голодный желудок. Однако, по его словам, согласно исследованию Королевского колледжа Лондона, жвачка без сахара помогает нейтрализовать кислую среду, которая образуется после употребления жирной или острой пищи, что приводит к уменьшению неприятного жжения в пищеводе.

Ранее стоматолог, хирург-имплантолог Игорь Блюмкин перечислил причины появления зубного камня. Главной из них он назвал недостаточную гигиену полости рта.