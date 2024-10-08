В ДНР рассказали о создании клещей для ВСУ в Кураховке и Селидово

Советник главы ДНР Кимаковский рассказал о создании клещей для ВСУ в Кураховке

Российские войска готовят окружение для Вооруженных сил Украины (ВСУ) в Кураховке и Селидово. О создании клещей для украинских войск рассказал советник главы Донецкой народной республики (ДНР) Игорь Кимаковский, передает ТАСС.

«Создается несколько клещей, противник уже выводит [военнослужащих] из Кураховки — не из Курахово, а из Кураховки — пробует выводить, потому что там — клещи. Клещи вокруг Селидова», — рассказал советник.

Кимаковский добавил, что после отступления из Угледара украинские войска пытаются создать укрепрайоны в Богоявленке и Новоукраинке.

Ранее в украинской прессе рассказали о продвижении ВС России к реке Оскол южнее Купянска. В рядах ВСУ ситуацию на этом участке фронта назвали тяжелой.