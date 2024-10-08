В ГАИ сообщили подробности массового ДТП в Подмосковье

ГАИ: большегруз, попавший в массовое ДТП в Подмосковье, проходил техосмотр

Большегруз, попавший в массовое ДТП в Подмосковье, проходил техосмотр. Такие подробности сообщил начальник отдела технадзора ГАИ МВД России Сергей Чипурин, чьи слова приводит РИА Новости.

«По грузовику, который был вчера в ДТП. Он прошел техосмотр в Московской области у оператора... Он ездил с действующим техническим осмотром», — сказал Чипурин.

Авария с участием нескольких легковых автомобилей и четырех грузовиков произошла 7 октября на трассе М-2 «Крым» в городском округе Серпухов. Предварительно, трех человек спасти не удалось.

За рулем грузовика находился 45-летний водитель из Краснодарского края. Большегруз доставлял гравий. Известно, что транспортное средство купили в 2022 году.