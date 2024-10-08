Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
19:39, 8 октября 2024Россия

В ГАИ сообщили подробности массового ДТП в Подмосковье

ГАИ: большегруз, попавший в массовое ДТП в Подмосковье, проходил техосмотр

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress.com

Большегруз, попавший в массовое ДТП в Подмосковье, проходил техосмотр. Такие подробности сообщил начальник отдела технадзора ГАИ МВД России Сергей Чипурин, чьи слова приводит РИА Новости.

«По грузовику, который был вчера в ДТП. Он прошел техосмотр в Московской области у оператора... Он ездил с действующим техническим осмотром», — сказал Чипурин.

Авария с участием нескольких легковых автомобилей и четырех грузовиков произошла 7 октября на трассе М-2 «Крым» в городском округе Серпухов. Предварительно, трех человек спасти не удалось.

За рулем грузовика находился 45-летний водитель из Краснодарского края. Большегруз доставлял гравий. Известно, что транспортное средство купили в 2022 году.

Что думаешь? Оцени!
      Никита Абрамов
      Обсудить
      Последние новости

      В Раде назвали необходимое условие для разрешения Киеву атаковать территорию России

      Откровенный наряд 56-летней певицы Валерии вызвал споры в сети

      Лавров отреагировал на слова Фицо о ракетном ударе по Брюсселю

      Заявление Камалы Харрис об Украине оценили словами «губу не раскатывайте»

      В России задумались об ограничении экспорта дизельного топлива

      Россиянам назвали неочевидные места для романтических знакомств

      В ГАИ сообщили подробности массового ДТП в Подмосковье

      Игра Red Dead Redemption впервые выйдет на ПК

      Значение дружбы Си Цзиньпина и Путина оценили

      Российский слесарь описал выигрыш в лотерею фразой «все как в тумане»

      Все новости
      РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальностиПравила применения рекомендательных технологийМини-игры
      © 1999–2024 ООО «Лента.Ру»
      Нашли опечатку? Нажмите
      Ctrl+Enter
      18+
      Лента добра деактивирована.
      Добро пожаловать в реальный мир.
      Все новости
      Бонусы за ваши реакции на Lenta.ru
      Как это работает?
      Читайте
      Погружайтесь в увлекательные статьи, новости и материалы на Lenta.ru
      Оценивайте
      Выражайте свои эмоции к материалам с помощью реакций
      Получайте бонусы
      Накапливайте их и обменивайте на скидки до 99%
      Продолжая, Вы выражаете согласие с условиями акции Lenta.ru,условиями и политикой конфиденциальности Rambler ID
      Узнать больше