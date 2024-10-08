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16:07, 8 октября 2024Мир

В Германии высказались о соглашении «Минск-3» по Украине

Reuters: соглашения «Минск-3» по Украине точно не будет

Фото: Michael Hanschke / Reuters

Третьего минского соглашения по Украине не будет. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источник в правительстве ФРГ.

«Соглашения "Минск-3" точно не будет», — приводит агентство слова собеседника.

Первый минский протокол был подписан в 2014 году и предусматривал прекращение огня на территории Луганской и Донецкой народных республик. Комплекс мер по выполнению минских соглашений «Минск-2» был подписан в 2015 году. Он состоял из 13 пунктов, включавших прекращение огня в Донбассе, отвод тяжелых вооружений и другие требования.

Ранее советник президента Украины Дмитрий Литвин заявил, что Киев не намерен заключать какие-либо соглашения с Россией о заморозке конфликта и локальном прекращении огня. По его словам, страна не подарит России «Минск-3» или любой другой формат перемирия.

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      Дарья Балацкая
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