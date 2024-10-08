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07:43, 8 октября 2024Россия

В Госдуме ответили на слова Борреля об окончании конфликта на Украине за 15 дней

Депутат Белик назвал слова Борреля о конце конфликта на Украине явкой с повинной

Фото: Petrov Sergey / Globallookpress

Заявление главы дипломатии Евросоюза (ЕС) Жозепа Борреля об окончании конфликта на Украине — явка западных стран с повинной, считает член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик. Его цитирует РИА Новости.

Так парламентарий прокомментировал высказывание европейского политика, который заявлял, что без военной и экономической помощи Запада конфликт на Украине закончился бы за 15 дней. Боррель назвал такой сценарий неприемлемым для ЕС, так как конфликт якобы напрямую связан с безопасностью европейцев.

«Глава Евродипломатии вновь жонглирует громкими словами, чтобы оправдать участие Запада в украинском конфликте. Вся эта пламенная риторика Борреля не нова и по факту является явкой с повинной», — сказал Белик.

По его мнению, в продолжении конфликта заинтересованы только западные страны. Их помощь Киеву влияет на эскалацию и поддержание военных действий, а речи об интересах Украины здесь не идет.

На слова главы дипломатии ЕС также отреагировал член комитета Госдумы по обороне Виктор Заварзин. Ресурсы Украины фактически исчерпаны и Запад прилагает все силы, чтобы снабдить страну, уверен он.

ЖЗЛ
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      Анастасия Шейкина
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