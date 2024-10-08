В Госдуме ответили на заявление Бербок об ударах вглубь России немецким оружием

Шеремет назвал безумством слова Бербок об ударах вглубь России оружием ФРГ

Депутат Госдумы от крымского региона Михаил Шеремет назвал безумством заявление главы МИД Германии Анналены Бербок об ударах вглубь России немецким оружием. Его слова приводит РИА Новости.

Так парламентарий прокомментировал публикацию немецкого издания Tagesschau, заявившего, что Бербок не исключает разрешение Вооруженным силам Украины (ВСУ) бить вглубь России оружием, поставленным ФРГ.

«Бербок в своем безумстве стремится спровоцировать новый виток эскалации конфликта», — считает парламентарий.

Шеремет призвал Бербок вспомнить азы дипломатии и напомнил, что она призвана искать пути мирного существования государств и народов, а не создавать поводы для эскалации конфликтов.

Ранее президент Владимир Путин заявил, что разрешение ВСУ бить вглубь России западным дальнобойным оружием будет означать прямое вовлечение НАТО в конфликт. Он подчеркнул, что возможное решение Запада поменяет «всю природу конфликта». На этом фоне Москва будет принимать все необходимые решения исходя из угроз собственной безопасности.