В Казахстане прокомментировали политические риски строительства АЭС Россией

Скляр: риски строительства АЭС в Казахстане будут решать по ходу возникновения

Вопросы касательно возможных политических рисков в случае участия России в строительстве атомной электростанции (АЭС) в Казахстане будут решаться «по ходу возникновения». Об этом заявил первый вице-премьер республики Роман Скляр, передает агентство КазТАГ.

«По конфигурации этим будет заниматься не одна страна, это будет специальная проектная группа. А возможные риски политические будут рассматриваться уже по ходу их возникновения, то есть в процессе проектирования», — прокомментировал Скляр. Он объяснил, что в случае возникновения таких рисков в контрактах с различными компаниями и странами будет предусмотрена санкционная доля.

Первый вице-премьер Казахстана подчеркнул, что вопрос безопасности при строительстве объекта будет превыше всего. Он также отметил, что Астана заинтересована в применении современных проектных решений и технологий от стран, являющихся лидерами в данной сфере.

Ранее сообщалось, что в Казахстане на референдуме по строительству АЭС было принято положительное решение. За возведение объекта проголосовали более 5,5 миллиона человек.