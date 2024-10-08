В Казахстане огласили принятое на референдуме по строительству АЭС решение

В Казахстане на референдуме по строительству АЭС приняли положительное решение

В Казахстане на референдуме поддержали строительство атомной электростанции (АЭС). Принятие положительного решения по данному вопросу подтвердили в центральной избирательной комиссии, передает агентство КазТАГ.

Всего в референдуме приняли участие 7 820 204 человека, что составило 63,66 процента от числа граждан, имеющих соответствующее право. Из них за строительство АЭС проголосовали 5 561 937 человек (71,12 процента).

«Таким образом, референдум считается состоявшимся. По вопросу, вынесенному на референдум, принято положительное решение», — говорится в заявлении центральной избирательной комиссии.

2 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал референдум по вопросу строительства АЭС в республике. Голосование прошло 6 октября.