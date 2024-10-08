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09:49, 8 октября 2024Бывший СССР

В Казахстане огласили принятое на референдуме по строительству АЭС решение

В Казахстане на референдуме по строительству АЭС приняли положительное решение

Фото: Дмитрий Ермаков / «Лента.ру»

В Казахстане на референдуме поддержали строительство атомной электростанции (АЭС). Принятие положительного решения по данному вопросу подтвердили в центральной избирательной комиссии, передает агентство КазТАГ.

Всего в референдуме приняли участие 7 820 204 человека, что составило 63,66 процента от числа граждан, имеющих соответствующее право. Из них за строительство АЭС проголосовали 5 561 937 человек (71,12 процента).

«Таким образом, референдум считается состоявшимся. По вопросу, вынесенному на референдум, принято положительное решение», — говорится в заявлении центральной избирательной комиссии.

2 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал референдум по вопросу строительства АЭС в республике. Голосование прошло 6 октября.

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      Екатерина Грищенко
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