В Казахстане огласили принятое на референдуме по строительству АЭС решение

В Казахстане на референдуме поддержали строительство атомной электростанции (АЭС). Принятие положительного решения по данному вопросу подтвердили в центральной избирательной комиссии, передает агентство КазТАГ.
Всего в референдуме приняли участие 7 820 204 человека, что составило 63,66 процента от числа граждан, имеющих соответствующее право. Из них за строительство АЭС проголосовали 5 561 937 человек (71,12 процента).
«Таким образом, референдум считается состоявшимся. По вопросу, вынесенному на референдум, принято положительное решение», — говорится в заявлении центральной избирательной комиссии.
2 сентября президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал референдум по вопросу строительства АЭС в республике. Голосование прошло 6 октября.